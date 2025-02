Хакерската група Ransomhouse обяви, че притежава данни, източени от информационните системи на Върховния административен съд. Като доказателство са публикувани документи със списъци с имена и лични данни на служители, молби за отпуски и различни документи, съобщава сайтът за киберсигурност и защита на данните Questona. Цитирано е и послание към ръководството на съда: "Уважаемо управление на Върховния административен съд на България, съветваме ви да се свържете с нас".

Има ли загуба на данни? ВАС възстанови системата на административните съдилища

На 27 януари хакерската атака срина Единната деловодна информационна система, използвана от всички административни съдилища в страната.

The RansomHouse #ransomware gang claims on their #darkweb site that they have stolen data from Supreme Court of Bulgaria🇧🇬. pic.twitter.com/gpkfem39N2