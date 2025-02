Европейската прокуратура разследва корупция

Арестуваха директор на училище в момент на получаване на подкуп. Според източници на NOVA става дума за 37. СУ „Райна Княгиня” в столичния квартал „Люлин”. По случая Европейската прокуратура в София е започнала разследване. Според него директорът е поискал 10 225 евро (20 000 лв.) от изпълнител, участващ в проект за ремонт на училище, финансиран с публични средства. Проектът е финансиран по процедурата School-STEM environment, подкрепена от фондовете на Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии, с допълнително съфинансиране от българския държавен бюджет. В плен за три дни: Арестуваха мъж заподозрян, че държал приятелката си вързана с верига Училището успешно е осигурило финансиране, а общата стойност на договора за проекта възлиза на 46 000 евро (90 000 лв.) с ДДС. След като плащането за строително-ремонтните дейности е било изплатено, директорът се твърди, че е поискал от изпълнителя да му върне част от средствата, вместо да използва цялата сума за предвидените ремонтни дейности. След първоначална среща в началото на февруари директорът на училището уж се съгласил да получи подкупа на два транша - след първото и последното плащане по договора. На 20 февруари директорът бил арестуван в кабинета си, докато приемал първата вноска от 5 115 евро (10 000 лв.). Повдигнато му е обвинение, а европейският делегиран прокурор е постановил задържане за срок до 72 часа. В съда ще бъде внесено искане за предварително задържане като постоянна мярка. Разследването е в ход.