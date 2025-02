Най-малко 47 души са затрупани след срутването на ледник в индийския щат Утаракханд в Хималаите, предаде Ройтерс, като се позова на местни медии.

Инцидентът е станал близо до магистрала в региона Чамоли, на по-малко от пет километра от популярния хиндуистки храм в Бадринатх, който е посещаван от стотици хиляди поклонници всяка година.

Uttarakhand | At around 07:15 am on 28 February 2025, a BRO Labour Camp, located between Mana and Badrinath, was struck by an avalanche, burying 57 workers inside eight containers and one shed.

The Indian Army’s swift response teams, comprising more than 100 personnel from the… pic.twitter.com/wSeRfmrcra — ANI (@ANI) February 28, 2025

По време на срутването в района са били най-малко 57 работници, ангажирани с изграждането на път в граничния район до границата с Тибет, заяви полицейският началник Нилеш Ананд Бхарне пред местната агенция АНИ.

„Освен затрупаните, десет работници бяха спасени и са изпратени във военен лагер край (село) Мана в критично състояние“, допълни той.

#BREAKING: Glacier outburst in Badrinath:

➥ Over 55 workers trapped under the snow on the National Highway in Uttarakhand after an avalanche at Badrinath Dham following heavy snowfall

➥ The incident took place on the National Highway connecting Mana to Ghastoli in the state… pic.twitter.com/6dOrCTq2GR — Economic Times (@EconomicTimes) February 28, 2025

Спасителните работници бяха затруднени да стигнат до мястото, където 47-те души са били хванати в капан поради обилен снеговалеж, съобщи друг високопоставен служител на полицията.

