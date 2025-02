Двама души са загинали, а 7 са били ранени, след като мост се срути на строителна площадка на скоростен път в Южна Корея. При инцидента загинаха двама души, шестима бяха тежко ранени, а един получи лека травма, се посочва в изявление на Националната противопожарна агенция. Властите все още издирват един човек.

На кадри в социалните мрежи се вижда как част от съоръжението рухва и във въздуха се издига огромен облак дим.

3 dead and 5 injured after a bridge collapsed in #SouthKorea ’s Chungcheongnam-do today, according to local officials. pic.twitter.com/NK3JK6c6zL

Инцидентът е станал на около 65 км южно от южнокорейската столица Сеул.

BRIDGE COLLAPSE in Cheonan, South Korea 🇰🇷

3 deaths and 5 injured after bridge collapse at an expressway under construction.

Developing... Missing people still under the rubbles. pic.twitter.com/TxbKbsSCRN