Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руска балистична ракета е ударила хотел в Кривий Рог, в който са били настанени американски и британски доброволци от хуманитарни организации, съобщи "Форбс".

Загинали са четирима души, а чужденците са успели да се спасят, след като излезли от стаите си навреме.

All night, a rescue operation continued in Kryvyi Rih at the site of a Russian missile strike. A ballistic missile struck an ordinary hotel. Just before the attack, volunteers from a humanitarian organization – citizens of Ukraine, the United States, and the United Kingdom – had… pic.twitter.com/XTfcRprBsE