Ръководството на Националното училище за политически и административни науки (SNSPA) – букурещки държавен университет, основан през 1991 г., даде ход на процедурите за номинация на президента на САЩ Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир.

"Това решение идва като признание за усилията, положени от президента Доналд Тръмп за насърчаване на мира и стабилността в региони, белязани от глобално напрежение. Сред дипломатическите инициативи, които стоят в основата на номинацията, се нареждат действията му за успокояване на ситуацията в Газа, иновативният подход за сключване на справедлив мир в Украйна, както и постоянната загриженост за запазването на баланса между основните геополитически фактори на глобално ниво", заяви ректорът на SNSPA Ремус Прикопие.

