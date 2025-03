Конгресменът от Калифорния Даръл Иса обяви в Х, че номинира Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир. И допълни, че никой не заслужава това повече от него.

Иса е бизнесмен и политик, член на Републиканската партия. Служил е в американската армия. Получава званието капитан и завършва бизнес в университета Siena Heights в Адриан, Мичиган. След това се насочва към частния сектор.

Today I will nominate @realDonaldTrump for the Nobel Peace Prize. No one deserves it more.