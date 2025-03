Двамата американски астронавти, останали блокирани повече от 9 месеца на Международната космическа станция (МКС) заради техническа повреда на кораба им "Старлайнър", поеха по обратния път към Земята, предадоха световните агенции.

Бари Юджийн "Бъч" Уилмор и Сунита "Суни" Уилямс напуснаха МКС с космическия кораб "Дракон" на компания "Спейс Екс", като НАСА показа на живо тяхното заминаване.

Заедно с тях към Земята поеха и американският астронавт Ник Хейг и руският космонавт Александър Горбунов. Очаква се те да се спуснат край бреговете на Флорида в 18:00 ч. (22:00 по Гринуич) тази вечер.

LIVE: #Crew9 and their @SpaceX Dragon spacecraft are departing the @Space_Station and starting their journey back to Earth. Undocking is scheduled for 1:05am ET (0505 UTC). https://t.co/OUp4n98WeE