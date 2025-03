В САЩ се спомина шимпанзето Канзи, което говореше английски и бе смятано за едно от най-умните в света. Това се съобщава на уебсайта на екологичния и изследователски център Ape Initiative.

Мъжкото бонобо Канзи бе на 44 години и живееше в изследователския център от 2004 г. На 18 март персоналът на центъра го намери в безсъзнание и без признаци на живот. Приматолозите знаеха, че Канзи има сърдечно заболяване, но смятаха, че то не застрашава живота му. Причината за смъртта все още не е обявена.

Като дете Канзи посещава сесии с приматолози заедно с осиновителката си Матата. Тя бе научени на основите на човешката реч с помощта на лексиграми - символи, представляващи думи. Матату не се интересуваше от уроците, но Канзи бързо усвои материала. Той запомни над 300 лексиграми и се научи да ги комбинира, за да създаде по-сложни значения. Преди това се смяташе, че само хората са способни на това ниво на символично мислене. По-късно Канзи се научи да разбира говорим английски и дори да отговаря на него.

Могат ли да говорят шимпанзетата

Когато Канзи беше на осем години, той и едно 2-годишно дете получиха 660 устни инструкции. Канзи се справи по-добре от детето.

Kanzi, a bonobo gained fame for his ability to communicate using lexigrams, understanding over 3,000 English words, and even playing Minecraft, as well as practical skills



Kanzi passed on March 18th 2025



