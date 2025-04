Екстремно време с обилни валежи и гръмотевични бури обхвана гръцките острови в Егейско море през изминалото денонощие. Властите призоваха жителите да останат на закрито и да бъдат внимателни с напредването на бурята. Цикладите са изправени пред най-тежки условия, като властите обявиха червен предупредителен код.

Бурите засегнаха в нощта срещу вторник островите в Източно Егейско море, включително Самос, Икария и Хиос. Атика, Тесалия и Евия бяха засегнати от порои през нощта срещу вторник. Подобна е ситуацията и на Додеканезите и на Крит.

Severe flooding due to extreme rainfall in Naousa of Paros, Greece 🇬🇷 (31.03.2025) pic.twitter.com/GeI6v1aelO