Майкъл Халби, зам.-председател на компанията Kirkbi – собственик на Lego – и член на борда на The Mary Foundation, е починал на 64-годишна възраст. Според изявление, публикувано от Kirkbi, той е карал ски в района на Вербие, Швейцария, когато е паднал на пистата. Инцидентът се е случил в събота, 12 април.

Халби бил незабавно транспортиран с хеликоптер до болница, но починал малко след това в резултат на вътрешно кървене.

In the heart of the Swiss Alps, tragedy struck on a serene Saturday, April 12, 2025, claiming the life of Michael Halbye, a titan of the Lego empire and cherished confidant of Denmark’s royal family. At 64, Halbye was carving down the steep slopes of Verbier’s Col de Chassoure… pic.twitter.com/QkioCgu9Hy