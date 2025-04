Броени дни преди Великден проливни дъждове се изсипаха над Северна Италия, като много реки излязоха от коритата си, а властите в някои райони затвориха цели зони и пътища по поречията им, предаде ДПА.

Десетки евакуирани в Италия заради екстремното време

Особено тежко е положението в северозападната област Пиемонт със столица Торино, където местните жители са призовавани да останат по домовете си.

Severe flooding in Rubiana, Turin in Italy. The situation is getting worse by minute. pic.twitter.com/FUcYGpQU3R

Наводнения по железопътни линии блокираха движението на влаковете между Италия и Швейцария. Няколко влака са заседнали. Властите предупреждават за силни ветрове и опасност от още наводнения и свлачища.

Засегнати са и области, които обикновено привличат голям брой посетители по време на великденските празници, като Южен Тирол, Ломбардия и Тоскана. Предупреждения за лошо време бяха издадени и в южните швейцарски кантони Вале и Тичино.

Flooding and landslide in Piedmont region in Italy tonight.

Firefighters and police crews are at the scene closing the roads between Ivrea and Biella. pic.twitter.com/lIaEKmmxP0