Матю Макконъхи с нова роля в драматичен трилър, вдъхновен от пожарите в Парадайс, Северна Калифорния, известни като Camp Fire, от 2018 година. Официалният тийзър на лентата дава пръв поглед върху историята, в която участва и Америка Ферера.

Филмът е базиран на романа на Лизи Джонсън - Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire, който описва най-смъртоносния пожар в историята на щата.

Носителят на наградите "Оскар" и "Златен глобус" за филма "Клубът на купувачите от Далас" играе ролята на Кевин Маккей - шофьор на училищен автобус, а Ферера влиза в образа на Мери Лудвиг - учителка, която заедно с героя на звездата от "Интерстелар" помага за спасяването на автобус, пълен с деца.

В тийзъра се чува глас на диспечер: „Ситуация в начално училище "Пондероса". Има 23 деца, които са блокирани. Има ли някой в района, който може да ги вземе?“

Героят на Макконъхи, Кевин, хваща радиостанция, за да отговори на повикването. По-късно се вижда напрегнат кадър на училищен автобус, който преминава през пламъци.

Пол Грийнграс е режисьор на филма. Той е и съсценарист заедно с Брад Ингелсби. За предстоящия филм Грийнграс споделя:

„The Lost Bus е история за тихия героизъм — за хората, които се обединяват пред лицето на немислимото. За мен е чест, че тази история ми бе поверена.“

Носителката на „Оскар“ Джейми Лий Къртис дава идеята за филма, след като чува Джонсън по NPR. Тя е продуцент на лентата, заедно с авторката на романа.

Освен Макконъхи и Ферера, в актьорския състав участват Юл Васкес, Ашли Аткинсън и Спенсър Уотсън.