Най-голямото европейско технологично изложение VivaTech, което се провежда в Париж до 14 юни, представя десетки иновации, базирани на генеративен изкуствен интелект. Стартиращи компании от целия свят демонстрират как AI може да се използва за защита от измами, подобряване на грижата за възрастни хора, помощ за хора с увреждания и преосмисляне на градската мобилност.

Роботи, футуристични превозни средства, детектори за фалшификати и навигационни системи за хора с увредено зрение, базирани на генеративен изкуствен интелект (AI), са сред иновациите.

Proud to welcome President @emmanuelmacron to the Canadian Pavilion at #VivaTech2025 ! 🇨🇦 His visit highlighted Canada’s AI strength—from @ivado_labs to @ScaleAICanada —showing how Canadian innovation is shaping AI at home and abroad. The future is built by Canadians. 🚀 pic.twitter.com/AmLAXgmixP

🛡️ AI срещу фалшификатите

• Френският стартъп Vrai AI създаде AI система, която разпознава фалшифицирани продукти само по снимка.

• Технологията може да се използва за дрехи, лекарства и дори банкноти.

• Lacoste я тества вътрешно от ноември 2024 г., а митническите служби в Камерун и Сенегал проявяват интерес.

• Според съоснователя Уго Гарсия-Кот: „AI е по-надежден от човешкото око в засичането на микрогрешки“.

Френският стартъп Vrai AI разработва модел на изкуствен интелект, който може да разпознава фалшифицирани продукти след анализ на снимка.

„Изкуственият интелект може да открие микрогрешките“, допуснати от производителите на фалшиви продукти, независимо дали става дума за конфекция, банкноти или дори лекарства срещу малария", обясни пред АФП Уго Гарсия-Кот, съосновател на стартъпа.

• Те могат самостоятелно да се придвижват, да използват асансьори, да анализират медицински данни и дори да комуникират чрез чатботове.

• Вече са внедрени в 200 дома в САЩ и 1000 в Хонконг.

• Компанията планира експанзия и търси дистрибутори във Франция.

Оборудвани с колелца, роботите на младия стартъп Robocore от Хонконг могат да служат като подвижни рекламни екрани, но се използват предимно като асистенти и инструменти за телемедицина в болници и домове за възрастни хора.

„Ние сме налични в 200 дома за възрастни хора в САЩ и 1000 в Хонконг“, обяснява шефът на компанията, Лонг Хей Рой Лим.

Very impressive first day at #VivaTech2025



My top 3 takes:

- #AI is everywhere (even more than expected)

- Hardware meets software in creative ways

- Sovereignty is at the heart of all discussions, yet everyone is speaking English - as rightly pointed out by @traissac1 😉 pic.twitter.com/cPX7Z24o9J