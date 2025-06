Турист, изкушен се да се снима на стол, изработен от стотици кристали "Сваровски" и изложен в исторически дворец във Верона, е счупил произведението на изкуството, предаде АФП. От музея "Палацо Мафей" са подали жалба срещу вандалската проява.

В ОПИТ ДА СЕ СНИМАТ: Германски туристи потрошиха 150-годишна статуя в Италия (ВИДЕО)

Кадри от охранителни камери, публикувани в социалните мрежи, показват как туристът сяда на стола, за да бъде сниман от жена, и той се чупи под тежестта му. "Кошмарът на всеки музей", написаха от културната институция.

An Italian museum is calling for visitors to respect the art on display after a tourist couple broke a crystal-covered chair before fleeing.



The Palazzo Maffei in Verona, Italy, released security video footage this week that shows a man and a woman taking pictures of each other… pic.twitter.com/MPnD2e1RWg