Хиляди се събраха в събота сутрин край древния монумент Стоунхендж, за да наблюдават изгрева и да отбележат лятното слънцестоене — денят, който бележи края на пролетта и началото на астрономическото лято във Великобритания, съобщи ДПА.

Събралите се около неолитния каменен кръг в графство Уилтшир посрещнаха топлото утро и най-дългия ден в годината. Температурите в района на Солсбъри и в Лондон достигнаха 18 градуса по Целзий в 5 часа сутринта местно време, според данни на Британската метеорологична служба. През уикенда в сила остава жълт код за горещо време за всички региони на Англия.

Happy summer solstice from Stonehenge!🌞

This year we welcomed around 25,000 people to the stunning Stonehenge and live-streamed the celebrations, with over 400,000 views from across the world.

The sunrise was greeted with traditional drumming and chanting, cheering and dancing. pic.twitter.com/HWmlUZNiEs — Stonehenge (@EH_Stonehenge) June 21, 2025

Събитията по случай слънцестоенето в Стоунхендж са сред малкото поводи, когато посетителите получават достъп до самите камъни в обекта, включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

НАЙ-ДЪЛГИЯТ ДЕН: Лятното слънцестоене осветява небето и връзката ни с Вселената

В навечерието на събитието, както от администрацията на Стоунхендж, така и от полицията на Уилтшир, бяха публикувани предупреждения в социалните мрежи относно интензивния трафик и повишеното присъствие на пешеходци в района.

Tonight's Sunset at Stonehenge.

Happy Solstice everyone!.

📸 by Stonehenge Dronescapes pic.twitter.com/GVL9lMOJIM — Dr Peach's Stone Temple Gardening. (@dr_places) June 20, 2025

Стоунхендж е разположен на място, където изгревът при лятното слънцестоене и залезът при зимното съвпадат със структурата на паметника. В деня на лятното слънцестоене слънцето изгрява точно зад Хийл Стоун (Heel Stone) – древния вход към каменния кръг – и лъчите му преминават през центъра на монумента.

Смята се, че слънцестоенето се отбелязва в Стоунхендж от хиляди години.

Happy summer solstice from Stonehenge! 🌞

This year we welcomed around 25,000 people to the stunning Stonehenge and live-streamed the celebrations, with over 400,000 views from across the world.

The sunrise was greeted with traditional drumming and chanting, cheering and dancing. pic.twitter.com/aOqFRJUINN — English Heritage (@EnglishHeritage) June 21, 2025

Лятното слънцестоене настъпва, когато един от земните полюси е максимално наклонен към Слънцето. Това положение прави деня най-дълъг за годината, с най-много дневна светлина.

Редактор: Цветина Петрова