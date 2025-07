„Ливърпул“ заяви, че номер 20, с който играеше загиналият при катастрофа португалски футболист Диого Жота, ще бъде „увековечен“ и изваден от употреба.

Почина звездата на "Ливърпул" Диого Жота

За това настояха фенове на английския тим след новината за трагичната смърт на крилото на Португалия при пътен инцидент в Испания в четвъртък.

The club confirm that Diogo’s number 20 will be rightly immortalised. ❤️



YNWA. pic.twitter.com/Z06D81glOZ