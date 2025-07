Режимът на сръбския президент Александър Вучич прибягна до цензура на тенис легендата Новак Джокович.

Вчера тенисистът сломи сънародника си Миомир Кецманович и постигна нов рекорд на Уимбълдън, но по-интересно беше какво се случи след успеха. Освен битката на корта, прочутият тенисист се впусна и в друг сблъсък извън зеленото игрище — той реши да отбелязва всяка победа в Лондон със знаковото „Пумпай“ - слоганът на протеста срещу режима на Вучич, който няма буквален превод, но означава „Давай, натискай!“ в жаргонен смисъл.

Djokovic apparently showing support to the protests happening in Serbia with the "pumpaj" gesture - meaning "keep going … until the government and corruption bursts"



A man of principles, who's not afraid to take a standhttps://t.co/a0rTSkzkAu