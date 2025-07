Най-малко двама души загинаха в резултат на наводнения в американския щат Ню Джърси, причинени от проливни дъждове.

Проливни дъждове причиниха наводнения в Ню Йорк (ВИДЕО)

Двете жертви са намерили смъртта си след като лекият автомобил, с който пътували в района на Плейнфийлд, Ню Джърси, е бил отнесен в река Сидър Брук по време на пика на проливните валежи. Въпреки че спасителните екипи са реагирали веднага, двамата пътници са били открити мъртви.

Губернаторът на Ню Джърси Фил Мърфи обяви извънредно положение в района. Аварийните екипи продължават да разчистват отломките от бурята, като все още има затворени пътища. Американските медии и социални платформи разпространиха видеа, показващи наводнени участъци от метрото на Ню Йорк, а водата причини временно спиране на някои от линиите.

"Нашата канализационна система не е изградена да се справи с толкова много вода за кратък период от време", каза кметът на града Ерик Адамс по време на пресконференция за медиите.

Летните бури, които обхванаха райони в североизточната част на САЩ причиниха внезапни наводнения в райони на Ню Йорк, централна Вирджиния, Ню Джърси и дори в някои райони на Пенсилвания, като пожарната служба в окръг Ланкастър съобщава за 16 спасителни акции.

Редактор: Цветина Петкова