Учебен самолет на бангладешките военновъздушни сили се разби в сградата на училищно общежитие в северния квартал "Утара" на столицата Дака, предаде "Асошиейтед прес". Най-малко 19 са загиналите, а ранените - над 100. Повече от 50 души, включително деца и възрастни, са били откарани в болница с изгаряния.

В момента на катастрофата в училището и колежа "Майлстоун" е имало деца, уточни агенцията.

A training aircraft has crashed in Uttara, #Dhaka. The incident occurred this afternoon (Monday) in the Milestone College area of Uttara.



According to the Inter-Services Public Relations (ISPR), a Bangladesh Air Force F-7 BGI training aircraft crashed in Uttara. The aircraft… pic.twitter.com/DeivlfQI7o