Самолет, пътуващ за град Боузман, щата Монтана, се е разбил в неделя. При катастрофата са загинали шестима души, съобщи NBC Montana.

Най-големите самолетни катастрофи през последните десетилетия

6 dead after plane crashes into backyard of home in Howland Township, Ohiopic.twitter.com/Iz9T0feOqZ