Пътнически самолет, изпълняващ полет за Лондон с около 250 души на борда, се разби днес малко след излитането си от летището в град Ахмедабад в Северозападна Индия. Боингът на авиокомпания "Еър Индия", чието местоназначение бе лондонското летище Гетуик, падна върху лекарско общежитие. По данни на агенциите загиналите са над 200.

На борда на самолета е имало 53 британци, 169 индийски граждани, един канадец и седем португалски граждани, казаха представители на властите, цитирани от вестник "Дейли телеграф".

✈️ Кой са най-големите авиокатастрофи от последните десетилетия:

► 3 март 1974 г. – Турски ДС-10 се разбива северозападно от Париж . Загиват 346 души.

Снимка: Getty Images

► 27 март 1977 г. – Два самолета "Боинг 747" на авиокомпаниите "Пан Америкън" и холандската КЛМ се сблъскват на летището в Тенерифе на Канарските острови. Жертвите са 582.

#OTD in 1977: Tenerife Disaster. KLM Flight 4805 and Pan Am Flight 1736, two Boeing 747 Jumbos, collide on the runway at Los Rodeos Airport, Canary Islands, Spain. 583 perished (all 248 on the KLM and 335 on PAA, where 61 survived) in the deadliest plane crash in aviation history pic.twitter.com/FHEzMfUIaW