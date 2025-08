Американската кънтри певица Джийни Сийли почина на 1 август 2025 г. на 85-годишна възраст. Тъжната новина беше потвърдена от нейния представител в изявление за списание People. Изпълнителката е починала в Summit Medical Center в Хърмитидж, Тенеси, вследствие на усложнения от чревна инфекция.

Сийли, която загуби съпруга си Юджийн Уорд от рак през декември миналата година, дълго време се е борила със здравословни проблеми. През пролетта на 2025 г. тя претърпява няколко операции на гръбначни прешлени, както и две спешни коремни операции. По време на престоя си в болницата Сийли сподели, че е прекарала 11 дни в интензивно отделение и е страдала от пневмония.

