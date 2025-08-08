Японският вестник Yomiuri Shimbun, един от най-големите в света по тираж, заведе дело срещу американската AI компания Perplexity заради „безплатното ползване“ на съдържанието му в своята търсачка.

Делото, заведено на 7 август, е част от поредица правни битки, които медийни компании по целия свят водят срещу AI фирми. Това е първият подобен казус, иницииран от голяма японска медийна организация.

Изкуственият интелект и работата: Ивайло Пенчев за бъдещето на труда

Обвинения в „безплатно ползване“ и загуба на приходи

Според иска, подаден в Токио, Perplexity се облагодетелства от „безплатно ползване на резултатите от дейността на новинарски организации, които са инвестирали много усилия и средства“.

Вестникът търси обезщетение в размер на 2,2 милиарда йени (14,7 милиона долара). Сумата е изчислена на базата на 120 000 статии на Yomiuri, които според твърдението са били използвани „без разрешение“ в периода между февруари и юни.

Изданието иска компенсация и за пропуснати рекламни приходи, тъй като потребителите на Perplexity четат генерираните резюмета и не кликват върху оригиналните статии на уебсайта на вестника, което драстично намалява трафика към него.

Заплаха за журналистиката и демокрацията

Говорител на Yomiuri Shimbun, който излиза в дневен тираж от около 6 милиона екземпляра и има близо 2500 репортери, заяви, че практиките на AI компанията „могат да имат отрицателно въздействие върху точния, обективен журнализъм и да разклатят основите на демокрацията“.

Позицията на Perplexity

От своя страна, Perplexity са критикували подобни действия от страна на медиите и преди. След като през октомври бяха заведени дела от „Уолстрийт джърнъл“ и „Ню Йорк пост“, от AI компанията определиха „враждебната позиция“ на издателите като „краткогледа, ненужна и саморазрушителна“.

„Те предпочитат да живеят в свят, в който публично оповестените факти са собственост на корпорации и никой не може да прави нищо с тези факти, без да плати такса“, се казваше в тогавашното изявление на компанията.

„Всички трябва да работим заедно, за да предложим на хората невероятни нови инструменти и да изградим бизнес, който наистина разширява пазара“, добавиха от Perplexity.

Редактор: Мария Барабашка