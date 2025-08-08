Снимка: БГНЕС
Артефактът не е изцяло запазен
Майсторски гравирана гема откри екипът на проф. д-р Людмил Вагалински в началото на редовните разкопки на форума на Хераклея Синтика. Макар да не е изцяло запазена, на нея се вижда ясно глава на млад мъж в профил, с правилни черти и дълги къдрици. Смята се, че вероятно изображението е на бог Дионис.
Снимка: БГНЕС
Работната предварителна датировка на пласта, в който е намерена гемата, е І-ІІІ век. Материалът също е под въпрос. Дали наистина е червено стъкло, както изглежда, ще трябва да потвърди специалист гемолог.
Откриха надпис при разкопките в западния некропол на Хераклея Синтика
Находката е от североизточния ъгъл на централния площад, където екипът на проф. Вагалински проучва сграда с подова мозайка.Редактор: Калина Петкова
