Испанската полиция съобщи, че е намерила 32 кучета, умрели от глад във ферма. Разследва се собственикът по подозрение в небрежност към животни.

Животните са били изоставени без храна и вода в имота в югозападната провинция Бадахос от юни. Някои са били оставени да се движат свободно, а други са били оковани или затворени в клетки, съобщи полицията.

„В някои случаи кучетата са се опитвали да се хранят с останките на други, които вече са били мъртви“, добавиха органите на реда.

Служителите са открили труповете на животните „в различни стадии на разлагане“, разпръснати из имота миналата седмица, след като са получили сигнал, че кучетата са били оставени без надзор и в лошо състояние.

Припомняме, че през 2023 г. Испания прие нов закон за хуманно отношение към животните, който засилва наказанията за малтретиране и изоставяне.

