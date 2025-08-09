-
След случая със сваленото от самолет дете в инвалидна количка: България ще настоява за законодателни промени
Пожар в Националния парк "Везувий" в Италия (ВИДЕО)
Какво ще се случи с „Бурканбанк” след влизането ни в еврозоната
Нагасаки отбелязва 80 години от атомната бомбардировка над града (ВИДЕО+СНИМКИ)
По-чист въздух в София през юли: Нивата на фини прахови частици са три пъти по-ниски от зимните стойности
Авиокомпания свали от самолет дете с инвалидна количка на летището в София
През почивните дни ще се проведе ден на отворените врати - желаещите ще могат да разгледат военните ни кораби
Варна отбелязва празника на военноморските сили на България. По повод 146-тата си годишнина, военния флот ще предложи богата празнична програма.
Морската гара се превърна в истинска атракция както за месните, така и за гостите на града. Всички те ще имат възможност да се запознаят и с техниката и част от въоръжението от военния ни флот.
Днес и утре ще се проведе и ден на отворените врати и всеки желаещ ще може да разгледа военните кораби отблизо.
Очаква се по-късно днес във Варна официално да бъдат посрещнати министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната – адмирал Емил Ефтимов, които в късния следобед ще участват в тържествата по повод 146-тата годишнина от създаването Военноморските сили. Те поздравят личния състав и ще наградят отличили се през годината военнослужещи и цивилни служители.
