Събитието събира над 5000 изпълнители от цялата страна
В Копривщица се провежда 13-ото издание на Националния събор на народното творчество. Над 5 хиляди изпълнители от цялата страна ще представят талантите си по време на фестивала. Събитието се организира на всеки пет години и се е утвърдило като национална гордост и културен символ.
„За първи път присъстваме на това събитие. Днес ще представим песни, обичаи и хорá”, споделиха членове на група от Варненско. И добавиха, че ще представят обичая „засевки”. "Характерно за него е правенето на обредните хлябове за сватби", обясни една от участничките.
Освен това варненската фолклорна група посочи, че ще изненадат с интересното си облекло. „Нашият начин на обличане е единствен по рода си за България. Ще покажем цялата традиция и фолклор, който носим”.
Съборът в Копривщица е вписан в световното културно наследство на ЮНЕСКО. Тазгодишното му издание е под патронажа на премиера Росен Желязков.
Снимка: Правителствена пресслужба
„Всеки българин през вековете е бил автор на българското творчество, всеки един от вас днес е автор на това творчество“. Това каза в приветствието си министър-председателят Росен Желязков, който откри XIII Национален събор на народното творчество в Копривщица.
Повече по темата гледайте във видеото.
