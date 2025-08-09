В Копривщица се провежда 13-ото издание на Националния събор на народното творчество. Над 5 хиляди изпълнители от цялата страна ще представят талантите си по време на фестивала. Събитието се организира на всеки пет години и се е утвърдило като национална гордост и културен символ.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

„За първи път присъстваме на това събитие. Днес ще представим песни, обичаи и хорá”, споделиха членове на група от Варненско. И добавиха, че ще представят обичая „засевки”. "Характерно за него е правенето на обредните хлябове за сватби", обясни една от участничките.

Освен това варненската фолклорна група посочи, че ще изненадат с интересното си облекло. „Нашият начин на обличане е единствен по рода си за България. Ще покажем цялата традиция и фолклор, който носим”.

Съборът в Копривщица е вписан в световното културно наследство на ЮНЕСКО. Тазгодишното му издание е под патронажа на премиера Росен Желязков.

Снимка: Правителствена пресслужба

„Всеки българин през вековете е бил автор на българското творчество, всеки един от вас днес е автор на това творчество“. Това каза в приветствието си министър-председателят Росен Желязков, който откри XIII Национален събор на народното творчество в Копривщица.

Повече по темата гледайте във видеото.