Голям пожар вдигна на крак огнеборците в Пловдив. Огънят е избухнал следобедните часове в пловдивския район „Тракия”, близо до Ботаническа градина и бившата Белодробна болница. Обхванал е сухи треви и храсти. В близост има и електрическа подстанция. Образувало се е силно задимяване в района. На мястото са били изпратени шест екипа на пожарната.

„Пожарът вече е локализиран и няма опасност за хората в близост", съобщи пред NOVA директорът на Пловдивската пожарна старши комисар Васил Димов.

Не се е наложило спиране на електричеството по четирите далекопровода в района. На място е бил и екип на енергийния системен оператор, каза още ст. комисар Димов. По думите му на място все още работят противопожарни екипи, които гасят оставащите огнища.

Доброволци от формирование „Пловдив 112” към Община Пловдив и екипи с водоноски на „Чистота” също се включиха в гасенето. И двете автоматични измервателни станции в града не отчитат превишение на фините прахови частици във въздуха.