Две къщи горят в село Голяма Желязна, община Троян. На мястото на инцидента работят три пожарни автомобила, които се борят с огнената стихия. Няма информация за пострадали хора.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Заместник-кметът на Община Троян Николай Райковски е на мястото и следи отблизо ситуацията. Няма непосредствена опасност за съседните сгради.

Община Троян ще окаже подкрепа на засегнатите домакинства съгласно утвърдения ред за помощ при подобни инциденти.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Инцидентът се случва на фона на повишен риск от пожари в цялата страна. От местната администрация напомнят на гражданите да бъдат изключително внимателни.