Във Варна могат да се срещнат едни от най-интересните влечуги на планетата. Съвсем отскоро там гостува пътуващият терариум под открито небе.

Природонаучният музей в Морската градина от няколко дни насам се превърна в истинска атракция за любителите на влечугите, защото тук могат да се видят близо 60 от най-екзотичните видове от различни континенти. А освен, че змиите и гущерите впечатляват с вида си, не по-малко атрактивни са и техните имена.

Алекс е сред най-малките посетители в гостуващия терариум на открито. Въпреки, че е едва на 5 години разказва, че е силно впечатлен. Най-вече от змиите.



„Едната змия беше синя, скоро е сменила кожа. Другата беше зелена -яркозелена. Бяха много интересни, но крокодилите също”, каза той.



Впечатлени от влечугите са Джули и Димитрис, както и техните родители. Най-много са им харесали змиите.



А изложбата е дело на Стелиян Ябълкаров, който обича влечугите също от дете.



„На 13- годишна възраст за първи път ми подариха гущери. Оттам вече започна да се развива тази моя страст - гущерчета, варани, змиички. Змиичките бяха по-скоро. Не ми беше позволено вкъщи да си имам змия, но пък вече не съм вкъщи и си направих един доста голям терариум”, разказа собственикът на колекция екзотични животни.



А че терариумът е голям1 става ясно от огромното разнообразие от змии и гущери от почти всички континенти.



„Разбира се, най-голямо впечатление прави черната мамба заради своето име. Континенталният тайпан, защото е най-отровната змия на света. Кобрите и гърмящите змии също имат едно много добро име сред публиката. Вараните и крокодилите са тазгодишната ни атракция, които са доста по-големи животинки от обичайните, а и доста атрактивни и приличащи на едни живи динозаври”, добави Стелиян.



Но за животните тук той избира само български имена.



„Това приповдига публиката и настроението като цяло. Мога да си кръстя животинките на имена от континентите, от които идват, но освен че името е готино, няма никакъв ефект върху публиката. Примерно, боата удушвач ми я подариха с името Сийка. Водният дракон едно момченце реши да го кръсти Паисий. Името просто му се лепна и то остана там. Големият варан се казва Емил, Емо за по-кратко. Кралският питон се казва Йовчо. Предишният ни кралски питон се казваше Тошко, от Тошко Африкански, но тъй като го сменихме и нямаше как да оставя същото име, пак реших да е едно хубаво българско име- Йовчо”, сподели колекционерът.

А гостуващата изложба има най-вече образователен характер.



„За да могат хората да се запознаят с тези животинки, за да видят, че те не са толкова опасни и страховити, колкото се представя във филмите. Напротив. Те са едни много красиви, умни създания, които се движат, мислят. Те изследват, наблюдават, имат някаква връзка с хората.

Когато човек се запознае по-отблизо, в частност със змиите, тогава разбира, че те не са онези лоши създания, които искат да ни ухапят и да ни убият. Напротив - те са едни създания, които си живеят живота и при най-близката среща, най-бързото нещо, което ще направят, е да избягат”, обясни Стелиян.

