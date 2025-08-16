Снимка: istock
Aмериканското дипломатическо ведомство публикува съобщение по темата
Държавният департамент на САЩ обяви, че временно спира издаването на визи за лица от Ивицата Газа.
All visitor visas for individuals from Gaza are being stopped while we conduct a full and thorough review of the process and procedures used to issue a small number of temporary medical-humanitarian visas in recent days.— Department of State (@StateDept) August 16, 2025
"Всички визи за посещение за лица от Газа се спират, докато провеждаме пълна и задълбочена проверка на процеса и процедурите, използвани за издаване на малък брой временни медицински и хуманитарни визи", пише в кратко изявление, което американското дипломатическо ведомство публикува в социалната мрежа X.
