Aмериканското дипломатическо ведомство публикува съобщение по темата

Държавният департамент на САЩ обяви, че временно спира издаването на визи за лица от Ивицата Газа.

"Всички визи за посещение за лица от Газа се спират, докато провеждаме пълна и задълбочена проверка на процеса и процедурите, използвани за издаване на малък брой временни медицински и хуманитарни визи", пише в кратко изявление, което американското дипломатическо ведомство публикува в социалната мрежа X.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Николай Велев, БТА

