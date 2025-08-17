Очаква се прокуратурата да поиска мярка, постоянен арест за обвиняемия за тежката катастрофа в София от петък. На 21-годишният Виктор Илиев вече е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.

От Софийската градска прокуратура заявиха за NOVA, че се изчаква да се бъдат готови само още две експертизи преди мярката да бъде внесена. Това ще се случи в рамките на деня, добавиха от държавното обвинение.

Какво знаем за обвиняемия Виктор Илиев? Toй e на 21 години и има шофьорска книжка от началото на месеца. За две седмици се е сдобил с цели 7 фиша за нарушения. Последните два от тях - в часове преди фаталната катастрофа.

Властите проверяват как е получил свидетелството си за управление. Пробите за алкохол и наркотици на Илиев са отрицателни. Очаква се автотехническата експертиза да покаже с каква скорост точно се е движел автомобилът.

Иначе уважаван лекар от Сирия е загиналият пътник при инцидента. 61-годишният д-р Иса Али е работил в столичната Спешна помощ. Той пристига в България едва 20-годишен. Тук завършва медицина, а последните години от живота си посвещава на бежанците и подкрепата към тях.

Общо шестима пострадаха при пътното произшествие. С опасност за живота остават трима, сред тях и шофьорът на автобуса. Те са настанени в "Пирогов" и Военномедицинската академия.