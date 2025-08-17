Снимка: БТА
Премиерът приветства ангажимента на американския президент
Министър-председателят Росен Желязков – с коментар по повод днешния видеоразговор на европейските лидери и утрешните преговори във Вашингтон.
Security guarantees for🇺🇦should include sustainable support from both🇪🇺and🇺🇸–we welcome @POTUS commitment. TodayS VTC of the Coalition of the Willing emphasized the main task of stopping the killings and supporting a lasting&just peace,based on the principles of international law pic.twitter.com/UFt9LT5bgD— Rossen Jeliazkov (@R_JeliazkovPM) August 17, 2025
„Гаранциите за сигурност на Украйна трябва да включват устойчива подкрепа както от ЕС, така и от САЩ. Днешното заседание на „Коалицията на желаещите” наблегна на основната задача да се спрат убийствата и да се подкрепи траен и справедлив мир, основан на принципите на международното право”, написа премиерът в Х. Той подчерта, че страна ни приветства ангажимента на Доналд Тръмп.Редактор: Калина Петкова
