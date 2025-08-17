Британският актьор Терънс Стамп, известен с ролята си на злодея в продължението на „Супермен“ и с участието си във филмите „Привидения в замъка” и „Присила, кралицата на пустинята“, е починал на 87-годишна възраст, съобщиха британски медии, позовавайки се на семейството му.

„Той оставя след себе си изключително творческо наследство – както като актьор, така и като писател – което ще продължи да вдъхновява хората години наред“, съобщиха в изявление близките му.

Terence Stamp, the English-born actor celebrated in the 1960s for “Billy Budd,” “The Collector” and “Far From the Madding Crowd,” later known for playing General Zod in the “Superman” films and starring in Steven Soderbergh’s “The Limey,” died Sunday. He was 87.… pic.twitter.com/TZcWbpds8n — Variety (@Variety) August 17, 2025

Стамп, една от емблематичните фигури на „раздвижените шейсет години“ в британското кино, остава запомнен с харизмата си и със забележителната си кариера, която бележи цели десетилетия от историята на киното.

Признат за майстор на силното, мълчаливо присъствие, той се утвърди като модна икона на 1960-те. Стамп е носител на множество награди и номинации, включително „Златен глобус“, „Сребърна мечка“ от фестивала в Берлин, отличие от кинофорума в Кан, както и номинации за „Оскар“ и две БАФТА.

