Шест милиона души в Турция са получили психологическа помощ при бедствия и извънредни ситуации в периода от 2013 г. досега, предаде кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали. Данните са публикувани от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

Според информацията в рамките на 12 години са регистрирани 268 случая на бедствия и извънредни ситуации, при които е оказвана психологическа подкрепа. В процеса са участвали над 15 хиляди психолози, които са работили на терен с пострадалите.

Най-голям дял от предоставената помощ е свързан със земетресенията в страната, които често водят до разрушения и принуждават хората да напуснат домовете си. Психологическата подкрепа най-често е предоставяна в палаткови и фургонни лагери, край разрушени сгради, в болници, общежития и спортни зали, използвани като места за временно настаняване.

Екипите са осигурявали първоначална психологическа подкрепа, извършвали са оценка на нуждите от последваща терапия, организирали са групови терапии и социални дейности, целящи подобряване на психо-емоционалното състояние на хората.

За да бъде разширен капацитетът за реакция при бедствия, 250 обучаващи са подготвили близо 49 хиляди души, които да оказват подкрепа в кризисни ситуации.

Данните показват, че Турция полага усилия не само за физическата, но и за психологическата сигурност на своите граждани, особено след мащабни природни катастрофи като земетресенията, които оставят трайна следа върху живота на милиони.

