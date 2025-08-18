От 25 до 31 август се обединяват маршрутите на трамвайни линии 10 и 12. Ще се движи трамвай под номер 12 от ж.п. гара „София Север” до ж.п. гара „Захарна фабрика”.

Обединяват се маршрутите на трамвайни линии 15 и 18 под номер 18, като маршрутът по който ще се движи трамваят е с начална спирка кв. „Орландовци” до крайна спирка „ Братя Бъкстон”.

Очаква се да бъдат разкрити и временни автобусни линии, които ще спират на съществуващите трамвайни и автобусни спирки по маршрута – метростанция „Витоша” и бул. „Джеймс Баучър”.

Причина за промяната е ремонт на релсов път.

Редактор: Методи Георгиев