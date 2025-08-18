Проучване на европейските институции в държавите членки на съюза показва ръст на измамите при етикетирането на храни. Отчита се и недостатъчно ефективен контрол в онлайн търговията. На прицел са и органичните храни, по отношение на етикетите им.

У нас се прилагат маркетингови трикове, които подвеждат. Продукти се продават за био, домашни, органични, натурални без да са фактически такива. Наблюденията са на Сдружението за достъпна и качествена храна. Те апелират за по-сериозни мерки срещу нарушителите.

На био храни ежедневно залагат и Ралица, и Борислав, и Анелия. Всеки обаче разчита на своя стратегия: Ралица следи за срок на годност, съставки, абсолютно до последния детайл, докато Борислав се доверява на магазините, които според него трябва да са си свършили работа. Анелия разчита на името на магазина и допълва, че някои надписи са толкова ситно написани, че отказва да ги чете.

Тенденцията от последното проучване сред потребителите в Европа е за все повече подвеждащи етикети и онлайн измами.