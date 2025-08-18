-
Проучване на европейските институции показва ръст на измамите при етикетирането на храни
Проучване на европейските институции в държавите членки на съюза показва ръст на измамите при етикетирането на храни. Отчита се и недостатъчно ефективен контрол в онлайн търговията. На прицел са и органичните храни, по отношение на етикетите им.
У нас се прилагат маркетингови трикове, които подвеждат. Продукти се продават за био, домашни, органични, натурални без да са фактически такива. Наблюденията са на Сдружението за достъпна и качествена храна. Те апелират за по-сериозни мерки срещу нарушителите.
На био храни ежедневно залагат и Ралица, и Борислав, и Анелия. Всеки обаче разчита на своя стратегия: Ралица следи за срок на годност, съставки, абсолютно до последния детайл, докато Борислав се доверява на магазините, които според него трябва да са си свършили работа. Анелия разчита на името на магазина и допълва, че някои надписи са толкова ситно написани, че отказва да ги чете.
Тенденцията от последното проучване сред потребителите в Европа е за все повече подвеждащи етикети и онлайн измами.
Скритите съобщения на етикетите на храните: Кои са опасните Е-та
„Фалшиви храни наричаме всичко, което въвежда в заблуда потребител. е ви дам и пример – все повече наблюдаваме хора с инсулинова резистентност или диабет тип 1 и 2, да си купуват продукти, на които пише, че са без добавена захар. Със сигурност след тяхната консумация стойностите на кръвната захар драстично се увеличават”, обясни Андрей Велчев, председател на Сдружение "За достъпна и качествена храна".
Експертите могат дапокажат зелените и червените лампички, за които трябва да следим.
„Етикетчетата ви винаги са 2 вида – едните са бели и другите са зелени – зелените показват биосертифицираната храна. Това изискване е към всеки обект – без значение от фирмата. Винаги има едно листенце в зелен цвят със звездички на него. И трябва да фигурира на етикета сертификационния код – от три независими компонента”, поясни Люба Станева, организатор "Обучение според стандартите" във верига за био храни.
Експертите по храни са категорични – търговците трябва да бъдат съвестни, а санкциите по-сурови: „Апелираме за по-високи глоби, защото те биха могли да възпрат желанието на недобросъвестните на пазара да продават фалшиви продукти”, каза Велчев.
