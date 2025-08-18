Мечките в зоологическата градина край Лондон получиха ледени лакомства, за да се разхладят по време на поредната гореща вълна в Обединеното кралство.



Ледените близалки бяха овкусени с мед и риба, част от любимите храни на мечките.

Температурата в Обединеното кралство достигна 33 градуса по Целзий, което отбелязва четвъртата гореща вълна за годината на Острова.

Метеоролозите твърдят още, че шестте месеца от януари до юли са най-сухите от 50 години насам.

Редактор: Методи Георгиев