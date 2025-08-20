Прокуратурата вече работи по друга водеща версия за убийството на жена в Първомай – личен мотив. Това обявиха на брифинг от държавното обвинение. Задържаният 21-годишен мъж познавал дома на жертвата, тъй като имал краткотрайни приятелски отношения с дъщеря ѝ – за няколко месеца. По време на убийството тя била в София.

Видеокамери заснели моментите, в които убиецът влиза и излиза от къщата на жертвата. Той носел специални дрехи и маска на лицето. По-късно подобни дрехи са открити в дома на заподозрения. Иззети са и няколко оръжия, наподобяващи това, с което е извършено убийството, коментира наблюдаващият прокурор.

„Около 4:20 часа на 18 август той прескочил оградата на семейното жилище. 44-годишната Димитрина се събудила от кучешки лай и отворила вратата на дома си. Там бил извършителят, който влязъл в къщата и я пробол в областта на шията. Той избягал към покрайнините на града, където оставил колата си, и отпътувал към София. 10 минути по-късно от шума се събудил синът на жертвата, който открил майка си безжизнена между антрето и банята”, разказа окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева.

Задържаният за убийството в Първомай живеел в общежитие в „Студентски град”, с повдигнато обвинение е

Повдигнато е обвинение за умишлено убийство на 21-годишния мъж. Ако бъде признат за виновен, го грози затвор от 10 до 20 години. Той е заловен същия ден – около 12 часа след убийството, в 13 блок в „Студентски град”. Там живеел на общежитие. Младият мъж и друг път е посещавал дома на жертвата в началото на годината, защото се познавал с дъщеря ѝ. Задържан е за срок до 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска постоянния му арест.

Ще бъдат назначени комплексни съдебно-психиатрични и психологически експертизи на заподозрения. Той няма предишни криминални прояви. Родом е от Варна.

Редактор: Методи Георгиев