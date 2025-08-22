Прокуратурата в Бургас протестира домашния арест на Никола Бургазлиев, който помете с електрическо АТВ петима души в "Слънчев бряг". Държавното обвинение иска мярката на младежа да бъде променена на „задържане под стража”.

На този етап обвинението към него е за причиняване по непредпазливост на средни телесни повреди на пострадалите. В четвъртък адвокатът на пострадалите съобщи, че най-тежко ранената жена е изпаднала в мозъчна смърт, а 4-годишното ѝ дете е в критично състояние. При катастрофата пострадаха общо двама възрастни и три деца.

Пред съдебните палати в София и Бургас ще има протести с искане за справедлив процес. Обвиняемият е син на полицай и близки на пострадалите смятат, че това може да повлияе при разследването.

Случаят вече беше поет от Националната следствена служба след разпореждане на и. ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов.

Редактор: Методи Георгиев