Памела Андерсън говори за „химията“ между нея и Лиъм Нийсън на фона на слухове за любовен роман с него.

„Имаме невероятна химия. Извън екрана той е шегаджия, има момчешко чувство за хумор. Много е забавен. На снимачната площадка бяхме сериозни, но на репетициите постоянно се смеехме и се шегувахме. Ако се бяхме смели през цялото време, филмът никога нямаше да бъде направен!“ каза 58-годишната Памела пред OK.

Андерсън също така отбеляза, че първоначално се е страхувала да се срещне с Нийсън: „В първия ден на репетициите буквално треперех. Но той се оказа истински джентълмен - мил,щедър, внимателен, постоянно подкрепящ и хвалещ. Невъзможно е да не се влюбиш в него“.

Снимка: Getty Images

Слухове за влъзката ич се появиха по време на пресконференцията за „Голият пистолет“: актьорите позираха заедно, флиртуваха и дори се целуваха. Сега и двамата са необвързани и често говорят топло един за друг в интервюта. Съвсем наскоро те участваха и в съвместна фотосесия. Памела Андерсън е била омъжена пет пъти и има двама възрастни сина от първия си съпруг Томи Лий.

Лиъм Нийсън също има двама възрастни сина от съпругата си Наташа Ричардсън, която почина през 2009 г. След смъртта ѝ той никога не се жени повторно.

