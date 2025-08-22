Снимка: АП
Камион, натъпкан с експлозиви, избухна пред военна база в Кали
Най-малко 18 души бяха убити при две атаки в Колумбия, съобщиха местните власти.
Нападенията бяха извършени по-малко от една година преди президентските избори през май. Кампанията вече бе белязана от насилие, като фаворитът в надпреварата - Мигел Урибе от десницата, почина на 11 август, след като бе прострелян на предизборен митинг в столицата Богота два месеца по-рано.
Простреляха кандидат за президент в Колумбия
Atentado TERRORISTA en Cali, Colombia en los alrededores de la base aérea Marco Fidel Suárez de esa ciudad, estalló un CARRO BOMBA que cobra la vida de al menos cinco personas y unas 15 más heridas. Un camión bomba no alcanzó a estallar. #SucreEnLaNoticia pic.twitter.com/GIPSyrta18— Radio SUCRE 700 AM (@radio_sucre700) August 21, 2025
При първата атака, най-малко шестима души бяха убити, а 60 - ранени, при атентат с камион, натъпкан с експлозиви, пред военна база в Кали, на югозапад. Кметът на третия по големина колумбийски град, Алехандро Едер, каза, че това е "наркотерористична атака".
Първоначално бе съобщено за петима убити и 36 ранени при взривяването на кола бомба.
Hace pocos minutos hubo una explosión de un carro bomba en inmediaciones a la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali. Es muy lamentable que #Colombia esté reviviendo esta época de atentados nuevamente. Que Dios los proteja. pic.twitter.com/i3tALkNXqm— ela ferris (@ElaFerris) August 21, 2025
За момента не е ясно коя групировка е извършила атентата.
Петима военни загинаха при бомбен атентат в Колумбия (СНИМКИ)
През юни фракция, отцепила се от бившата партизанска групировка Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК) - Централният генерален щаб, пое отговорност за поредица бомбени нападения и стрелби във и около Кали, при които бяха убити седем души - петима цивилни и двама полицаи.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни