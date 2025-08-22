Полицията в Солун е арестувала 43-годишен палестинец, обвинен в изнасилването на 14-годишно момиче с умствена изостаналост. Жертвата и майка ѝ са дали показания, според които деянието е извършено пред църква в района на Пейзаново.

След проведено издирване полицията успява да открие предполагаемия извършител. Срещу него е образувано дело за изнасилване, малтретиране на недееспособно лице с цел оказване на съпротива при сексуален акт, както и за извършване на сексуален акт с или пред непълнолетни.

43-годишният мъж е арестуван и предстои да бъде изправен пред прокурор.

