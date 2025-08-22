Снимка: iStock
Автобусът превозвал туристи след екскурзия до Ниагарския водопад
Туристически автобус катастрофира в Ню Йорк. Според местните власти, 52 души са пътували в превозното средство, сред които жени и деца. По информация на властите към момента седем души са настанени в травматологични отделния.
NEW VIDEO: Scene of mass casualty bus crash on I-90 in Pembroke, New York. pic.twitter.com/VAKQO96dQq— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) August 22, 2025
Предстои да се изясни точния брои на пострадалите. Съобщава се и за загинало дете. Част от пътниците са заклещени под отломките на произшествието.
Автобусът е пътувал към Ню Йорк след туристическа обиколка на Ниагарския водопад. В обиколката са участвали туристи от Индия, Китай и Филипините. Показания на очевидци сочат, че една от вероятните причини за тежкия инцидент е загуба на контрол над автобуса от водача.
NY tour bus crashes, leaving several dead and injured on trip back from Niagara Falls https://t.co/hw9M61TfeL pic.twitter.com/z97tSE9JRQ— New York Post (@nypost) August 22, 2025
„Много от пътниците в автобуса не са носили предпазни колани. За съжаление, към момента има поне едно загинало дете, а докато работим по случая виждаме как са загубени все повече и повече животи”, съобщи говорителят на полицията Джеймс О’Кхалагън.
A tour bus returning to New York City from Niagara Falls has crashed on an interstate highway, killing and injuring multiple people.— Chat News Hub (@chatnewshub) August 22, 2025
Local hospital says 21 victims being treated there
Bus crash occured near city of Buffalo
A total of 52 people, including the driver, were on… pic.twitter.com/jQJCHYrInr
Властите алармират и за заклещени под отломките от катастрофата пътници. За справяне със ситуацията, властите разчитат и на спешна помощ по въздух.Редактор: Цветисиана Костова
