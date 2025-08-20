76 души са загинали при катастрофа в провинция Херат, в западната част на Афганистан, според преброяване на местните власти, цитирано от АФП.

До трагедията се стига след сблъсък между автобус, камион и мотоциклет. В автобуса е имало мигранти, пътуващи от Иран.

„76 души са загубили живота си, а трима други са в критично състояние“, съобщи говорителят на провинциалния управител Мохамад Юсуф Саеди след инцидента.

Редактор: Цветисиана Костова