Снимка: iStock
Трима други са в критично състояние, съобщиха властите
76 души са загинали при катастрофа в провинция Херат, в западната част на Афганистан, според преброяване на местните власти, цитирано от АФП.
До трагедията се стига след сблъсък между автобус, камион и мотоциклет. В автобуса е имало мигранти, пътуващи от Иран.
25 души загинаха при катастрофа с автобус в Кения
„76 души са загубили живота си, а трима други са в критично състояние“, съобщи говорителят на провинциалния управител Мохамад Юсуф Саеди след инцидента.Редактор: Цветисиана Костова
