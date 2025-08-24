Във Варна заработи онлайн платформа за подаване на сигнали срещу нарушителите на пътя. От няколко дни насам гражданите вече могат да изпращат снимки и видеа, които ще се обработват от МВР.

Основната идея на платформата е да се обърне внимание на най-рисковите ситуации на пътя, като преминаване на червен светофар, неправилно изпреварване или пък внезапна смяна на лентите за движение. А видеата и снимките, които ще изпращат гражданите, ще бъдат отсявани от служителите на пътна полиция. След това от МВР ще се свързват с подателите. Тази стъпка е необходима, за да се спази законът и сигналът да издържи в съда.

Затягат контрола по пътищата: И общинските камери ще следят за нарушители

Юлия Андреева е администратор в най-популярната варненска Facebook страница. Разказва, че потребителите непрекъснато споделят пътни нарушения.

„Има изключително фрапантни случаи. Да не говорим, че има и смъртни случаи на отнемане на предимство, пресичане на двойна непрекъсната линия. Това са ежедневни случаи. И аз, и вие карате в града, виждате ги постоянно. Ако това нещо се регистрира и бъде наказано, вече ще се знае, че всичко си има последствия и не можем да си правим нарушения както си искаме и да си караме както си искаме”, коментира Юлия Андреева, администратор на групата „Виждам те КАТ-Варна”.

А за да бъдат регистрирани случаите, от ОД на МВР във Варна, съвместно с неправителствени организации, създават онлайн платформа, на която всеки може да сигнализира.



„Идеята се роди като част от превантивните кампании, които се провеждат както на национално, така и на регионално областно”, заяви главен инспектор Петко Камбуров, началник сектор „Пътна полиция”-Варна.

Подаването на сигнали се извършва на сайта odmvr.bg.



„Гражданинът от падащите менюта си селектира въпросното нарушение, прикачва динамично изображение под формата на видео файл, след което го подава към нас, като съответният гражданин се идентифицира с имена и посочва имейл адрес и телефон за контакт”, обясни главен инспектор Петко Камбуров.



А униформените ще отсяват сигналите, като обръщат внимание най-вече на потенциално рисковите ситуации, които включват 6 категории.

„Така нареченият дрифт, внезапно преминаване от една в друга пътна лента, което се характеризира с висока степен на опасност. Неспиране на знак „Стоп”, преминаване на неразрешен сигнал на светофарната уредба, неосигуряване на пешеходци при преминаването им през пешеходна пътека и извършване като цяло на маневри - заобикаляне, заминаване на участниците в движението, което се характеризира също с непосредствена опасност за движението”, обясни главен инспектор Петко Камбуров.

Ще сработят ли новите мерки срещу войната по пътищата?



А само за няколко дни в платформата вече са подадени близо 30 сигнала, но е важно хората да знаят: „От тях не се изисква да ходят по институции. Не отиват в районното, не отиват в КАТ, не отиват никъде. Служител се свързва с тях и отива на посочено от тях място, в посочено от тях време, където им е удобно. Единственият ангажимент след това на подалия сигнал е да подпише съгласие като свидетел”, обясни Юлия Андреева.

А по този начин надеждите са транспортните произшествия да бъдат сведени до минимум.



„Със сигурност ще има необходимия ефект, защото освен граждани, които ще подават сигнали на тази платформа, като част от кампанията са ангажирани и всички служители от Градския транспорт във Варна. Въпросните автобуси, които ежедневно се движат в транспортния поток, също са снабдени с камери - видеозаснемане, видеорегистратори”, обясни главен инспектор Камбуров.

„Когато знаеш, че във всеки един момент можеш да бъдеш сниман, нещата се променят драстично”, смята Юлия Андреева.