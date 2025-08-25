Ремонт на трамвайните релси променя движението в центъра на София. Ще бъде обновен релсовият път при кръстовището на булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“ и улица „Граф Игнатиев“. Съседният релсов път е предвиден в следващата програма за ремонти догодина.

Това налага нова организация на движението както за автомобили, така и за градския транспорт. Спрени са трамваите по улица „Граф Игнатиев”, а ключовите линии, които се движат по този маршрут, ще бъдат променени.

Ремонтът ще продължи седмица. За този период обаче ще бъде подменен релсовият път само в едната посока. Това означава, че догодина ще бъде ремонтиран другият коловоз на същия участък. Двата ремонта не можело да бъдат обединени по финансови причини.

От 25.08.2025 г. до 24:00 часа на 31.08.2025 г. (неделя) се обединяват маршрутите на трамвайни линии № 10 и 12 под номер 12, като тя ще се движи с маршрут: от ж.п. гара „София север“ по маршрута на трамвайна линия № 12 до Централна ж.п. гара, надясно по бул. „Христо Ботев“, през площад „Възраждане“ и по бул. „Александър Стамболийски“ по маршрута на трамвайна линия № 10 до ж.п. гара „Захарна фабрика“, двупосочно.

Обединяват се маршрутите на трамвайни линии № 15 и 18 под номер 18 с маршрут: от кв. „Орландовци“ по маршрута на трамвайна линия № 18 до кръстовище бул. „Витоша“/ул. „Алабин“, надясно по ул. „Алабин“ и по бул. „Македония“ по маршрута на трамвайна линия № 15 до ж.к. „Бр. Бъкстон“, двупосочно.

Ремонт променя движението на трамваи в София

Разкрива се временна автобусна линия № 10ТМ с маршрут: от спирка с код 0910 „Метростанция Витоша“ – начална за трамвайни линии № 10 и 15 на крайната станция (трамвайно обръщателно колело), надясно по бул. „Черни връх“ по маршрута на трамвайни линии № 10 и 15 до спирка с код 1572 „Семинарията“ на бул. „Джеймс Баучър“, по ул. „Йосиф Петров“, по ул. „Митрополит Кирил видински“, по бул. „Драган Цанков“, по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, по ул. „Ген. Гурко“, по бул. „Васил Левски“, по бул. „Цар Освободител“, по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Черни връх“, наляво по бул. „Свети Наум“ и надясно по бул. „Джеймс Баучър“ по маршрута на трамвайни линии № 10 и 15 до спирка с код 0911 „Метростанция Витоша“ в трамвайното обръщателно колело.

Автобусите ще спират на съществуващите трамвайни и автобусни спирки по маршрута. Разкриват се временни спирки, както следва: на ул. „Митрополит Кирил Видински“ след кръстовището с ул. „Борова гора“ в посока бул. „Драган Цанков“; на бул. „Драган Цанков“ на 25 метра след пешеходната пътека при Българско национална радио в посока бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Повече безопасност на трамваите по този маршрут. Това обещават от „Столичен електротранспорт”, когато ремонтът на трасето стане факт. Зам.-директорът на „Релсов път” инж. Асен Цеков заяви, че има участъци, в които състоянието на релсите е влошено. Той посочи, че не става дума за авариен ремонт, а за такъв, който не може да изчака. И допълни, че се полагат нови релси с елементи, които изолират шума и вибрациите.

От „Спаси София” предложиха за седмица трамваят да се движи двупосочно по релсите, които не се обновяват. Предложението според Общината е невъзможно. „Те твърдят, че било опасно и невъзможно да се пуснат трамваи с две кабини, тоест двупосочни. Това не е вярно, правено е преди при ремонти. Законът не го забранява и е въпрос само на организация”, твърди обаче Борис Бонев.

