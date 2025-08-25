Пожар гори в непосредствена близост до магистрала „Тракия”, до платно в поска София при 135 километър. Пламъците са обхванали сухи треви и храсти. Получило се е сериозно задимяване, което обаче засега не намалява видимостта за пътуващи по магистралата.

На място има екипи на противопожарната служба и пътна полиция.

Заради задимяване: Километрични опашки се образуваха на магистрала „Тракия”

В непосредствена близост до мястото на пожара, в аварийната лента е спрял тежкотоварен камион заради спукана гума. В участъка шофьорите е необходимо да се движат със съобразена скорост.