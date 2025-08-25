Сър Пол Маккартни е на път да завърши първия си солов албум от повече от 5 години. Легендата от „Бийтълс“ не само е напът да завърши следващия си албум след „McCartney III“ от 2020 г., но и се готви да се завърне в родината си за турне през 2026 г.

„Пол работи по албума цяла година и първоначално се надяваше, че ще излезе до края на тази година, но както при повечето неща, плановете се променят. Все още не е напълно завършен, но по-голямата част от него е готова и Пол е наистина горд. Що се отнася до концертите, той е казал на екипа си, че иска да направи отново турне в Обединеното кралство, така че концерти на живо през следващата година също ще има“, сподели източник пред вестник The Sun.

Дотогава 83-годишният музикант има турне в САЩ, което започва следващия месец - на 29 септември в Палм Дезърт, Калифорния, и понастоящем е планирано да приключи на 25 ноември в Чикаго. През февруари тази година той изнесе серия от интимни концерти в емблематичната зала Bowery Ballroom в Ню Йорк.

Маккартни е съавтор на книга за времето си в Wings, чието издаване е планирано за ноември. Иконата сформира рок групата през 1971 г. - след разпадането на „Бийтълс“, заедно със съпругата си Линда, барабаниста Дени Сейуел и китариста Дени Лейн. Групата издава 7 студийни албума, сред които „Band on the Run“, „London Town“ и „Venus and Mars“, между 1971 и 1981 г.

